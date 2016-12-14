4 büyüklerin taraftarları kol kola Beşiktaş maçında

"Kanımız bozuk değil, aramız bozuk"

Galatasaray formasıyla Vodafone Arena'ya gelen bayan taraftarlardan Nihan Alkan ise, "Kanımız bozuk değil sonuçta, aramız bozuk. Böyle bir günde rengin hiç önemi olmayacağı için kol kola maç izleyeceğiz ve sonuna kadar Beşiktaş diye de bağıracağız" dedi.