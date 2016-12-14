4 büyüklerin taraftarları kol kola Beşiktaş maçında
"Ebedi dostluk"
Kol kola yürüyerek Vodafone Arena'ya gelen Beşiktaşlı, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir taraftar grubu, "Barış için vatanın ve milletin bu zor gününde hep beraber birliğimizi, dirliğimizi göstermek amacıyla ezeli rekabeti ebedi dostluğu burada yaşatıp güzel bir an yaşamak istiyoruz" diye konuştular.
Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçını renk ayırt etmeksizin 15 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor. Karşılaşmadan elde edilecek maddi gelir ise 10 Aralık Cumartesi günü hain saldırıda şehit olan polislerimiz ve vatandaşlarımızın ailelerine verilecek.
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