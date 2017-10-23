Bakan Bak, Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda ikinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek Avrupa ikincisi olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu gönülden kutluyorum. Kazandığı başarılarla kariyerinde emin adımlarla yükselen genç kardeşimizin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İspanya'daki Jerez Pisti'nde koşulan son ayak yarışını üçüncü sırada bitiren Toprak, ikinci sezonunu yaşadığı Superstock1000'de sürücüler klasmanında 130 puanla ikinciliği elde etmişti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:08
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Yorum
MUSTAFA OLÇAY GS KORKAK FUTBOL OYNADI FENER DAHA ÇOK İHTİYACI VARKEN KORKAK FUTBOL OYNADI HAKEM NEŞİŞ YANSIN NE KABAP DEDİ.! DÜNYA DERBİSİYMİŞ..
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Devre arasında Ada yolcusu!
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Yorum
pençeli kartal şamp.ligi bitince yıl sonu cenk 50 oğuzhan 20 ye gider. Grupdan çıkınca Tottenham eleyeceğiz. Cenk Harry Kane den büyük olduğunu gösterecek
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Muharrem Usta, sıkıntılı günler yaşıyor
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Yorum
serdar muharrem usta trabzonspor u yönetecek nadide insanlardan biridir.ersun yanal kötü bir hoca değildir,sadece şansız ve doku tutmamıştır,
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