Marquez'den şampiyonluk için önemli adım
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 16. ayağı, Avustralya'nın Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 27 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Repsol Honda takımından Marquez, startta yerini kaybetti. 21. turda liderliği ele geçiren İspanyol pilot, sezonun 6, kariyerinin ise 35. MotoGP galibiyetini kazandı.
Marquez'den 1.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi 2'nci, liderin 1.8 saniye gerisindeki bir diğer Movistar Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ise 3. oldu.
Puanını 269'a çıkaran şampiyona lideri Marquez, mücadeleyi 13. sırada tamamlayan en yakın takipçisi Ducati takımından Andrea Dovizioso ile arasındaki farkı 33 puana yükseltti. 24 yaşındaki Marquez böylece son 2 yarış öncesi kariyerinin 4. şampiyonluğuna çok yaklaştı.
Sezonun 17. yarışı Malezya Grand Prix'si 29 Ekim'de koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
Sezonun 16. yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya) - 269 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 236
3. Maverick Vinales (İspanya) - 219
4. Valentino Rossi (İtalya) - 188
5. Dani Pedrosa (İspanya) - 174
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:54
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Hem kilit hem çilingir
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 önde jansen fernandoya pres yaparsa ozan ve josef belhandaya top yapmasına izin vermezse maçı rahat alırız biz ailece rahatız
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Bongonda tepkili
Toplam 4
Yorum
TS 69 Bence rodega ve bongonda bu takımda oynaması gereken 2 futbolcu oynadıkça ritim kazanacaklar her geçen hafta daha iyi olacaklardır
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Denayer sürprizi
Toplam 7
Yorum
N0_Name Lato=Hakan Balta gibi sanki. Linnes'i orda oynat. Defansta da Denayer bana göre Serdar'dan daha iyi onu Maicon'nun yanında oynatmalı.
Marquez'den şampiyonluk için önemli adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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