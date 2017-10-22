 İspanya'da birinci Caricasulo – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    İspanya'da birinci Caricasulo

    İspanya'da birinci Caricasulo

    Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 11. yarışında, GRT Yamaha takımının İtalyan pilotu birinci oldu.

    Şampiyonanın 11. ayağı, İspanya'nın Cadiz kentindeki 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde yapıldı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 10. yarışın sıralama turlarında geçirdiği kaza yüzünden Fransa'dan sonra İspanya'da da piste çıkamadı.

    Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Caricasulo, bitişe kadar liderliğini korudu ve kariyerinin 2. Supersport zaferine ulaştı. CIA Landlord Insurance Honda'dan Jules Cluzel 2'nci, Kawasaki Puccetti'den Anthony West ise 3. sırayı aldı.

    Şampiyona lideri GRT Yamaha'dan Lucas Mahias, 5. bitirdiği mücadele sonunda, en yakın takipçisi Kenan ile arasındaki farkı 20 puana çıkardı.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son yarışı, 4 Kasım'da Katar'da düzenlenecek.

    SÜRÜCÜLER KLASMANI
    Sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

    1. Lucas Mahias (Fransa) - 165 puan

    2. Kenan Sofuoğlu - 145

    3. Jules Cluzel (Fransa) - 135

    4. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 132

    5. Patrick Jacobsen (ABD) - 108

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:44
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