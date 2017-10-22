İspanya'da birinci Caricasulo
Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 11. yarışında, GRT Yamaha takımının İtalyan pilotu Federico Caricasulo birinci oldu.
Şampiyonanın 11. ayağı, İspanya'nın Cadiz kentindeki 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde yapıldı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 10. yarışın sıralama turlarında geçirdiği kaza yüzünden Fransa'dan sonra İspanya'da da piste çıkamadı.
Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Caricasulo, bitişe kadar liderliğini korudu ve kariyerinin 2. Supersport zaferine ulaştı. CIA Landlord Insurance Honda'dan Jules Cluzel 2'nci, Kawasaki Puccetti'den Anthony West ise 3. sırayı aldı.
Şampiyona lideri GRT Yamaha'dan Lucas Mahias, 5. bitirdiği mücadele sonunda, en yakın takipçisi Kenan ile arasındaki farkı 20 puana çıkardı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son yarışı, 4 Kasım'da Katar'da düzenlenecek.
SÜRÜCÜLER KLASMANI
Sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 165 puan
2. Kenan Sofuoğlu - 145
3. Jules Cluzel (Fransa) - 135
4. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 132
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 108
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:44
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Trabzonsporlu yıldızlar Galatasaray maçında yok
Toplam 9
Yorum
Ts can galatasaray lı olduğun o kadar belliki galatasaray maçında sosa oynamasın diye direk kırmızı kart diyorsun ts den bu haliyle bile korkuyorsu
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''Hiçbiriniz bir Alex değil!''
Toplam 20
Yorum
Ş.Atalay Hiç bir kimse Alex'i FB tarihinden silemez. 8 yıl FB'de oynamış, kaptanlık yapmış, istatistikleri alt-üst etmiş. Aksini düşünen doktorluktur
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Babel’e 3 alternatif
Toplam 4
Yorum
fatih Başakşehir maçında Atiba'yı oynatmamak hata olur. Şenol Güneş mutlaka oynatacaktır. Kanımca kanatlar Lens ve Q7 olmalı.
İspanya'da birinci Caricasulo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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