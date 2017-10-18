TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da düzenleyecekleri Marmaris Rallisi nedeniyle heyecanlı olduklarını belirtti. Marmaris Rallisi'nin, WRC aday yarışı olması bakımından ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Yazıcı, "WRC takvimine girdik ama bu yarışta sportif bir başarı elde etmemiz, her şeyi doğru yapmamız büyük önem teşkil ediyor. Marmaris Rallisi, WRC provası niteliği taşıyor. İyi hazırlandık. Federasyonumuzun 300'e yakın hakemi, gözetmeni, herkes hazır. Pilotlar açısından çok iyi bir yarış kalitesi olacak. Hava koşulları güzel, güneşli." diye konuştu. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkililerinin Marmaris'te etapları gezdiğini ve çok memnun kaldıklarını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: "İnşallah yarıştan sonra hayırlı haberi vereceğiz. Yetkililer, sportif anlamda yapılan şeylerin doğru olup olmadığına, yarışın akışına, herkes doğru zamanda doğru yerde mi, ona bakacaklar. Muhtemelen dünyanın en kompakt yarışını yapacağız. Bu bir imtihan değil çünkü onlar da bizim kadar çok istiyorlar bu yarışı yapmamızı. Buraya bizi kontrol etmeye değil, yardıma geliyorlar. Eksiklerimiz var mı, varsa nasıl tamamlanır, ona bakacaklar."

WRC HEYECANI BAŞLAYACAK

Türkiye'nin gelecek yıl eylül ayında ev sahipliği yapacağı WRC 10. yarışının, kendileri için, Marmaris Rallisi bittikten bir gün sonra başlayacağını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti: "Marmaris Rallisi'nin bitiş anonsuyla bizim için süreç başlayacak. Gerçekten dünyanın en güzel yolları burada. Cumartesi günü yarışın canlı çekimleri var. FIA yetkilileri, Datça'daki etabı müthiş buldu, etabı görünce bittiler. Datça etabını dünyanın en güzel etabı olarak nitelendirdiler. Denizin kenarında giden bir etapın helikopter çekimlerini düşünün, bütün Datça yarımadasını dünyanın gözü önüne serecek. Müthiş bir görüntü. Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya göstermek için de çok iyi bir fırsat." Marmaris Rallisi'ne yüksek katılım olduğunu dile getiren Yazıcı, "FIA'nın ve bizim en çok önem verdiğimiz şey aslında yarışın kendisinden çok, işleyişin iyi gitmesi, fakat katılımdan dolayı yarış da bir o kadar heyecanlı olacak. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk pilotlardan Yağız Avcı'nın ilk 4 arasına girmesini beklediklerini anlatan Yazıcı, "Serdar Bostancı'nın ekibi Castrol Ford Team Türkiye, mutlaka yarış kazanmak isteyecektir. Ben özellikle Orhan Avcıoğlu'ndan sürpriz bekliyorum. Yarış kazanacak bir sürü pilotumuz var. Yurt dışından katılacak pilotlar arsında da hızlı olanlar var. Sonuç sürpriz olacak, bu da yarışı daha heyecanlı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MARMARİS RALLİSİ

Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın final yarışı Marmaris Rallisi, 20-22 Ekim'de koşulacak. TOSFED tarafından, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen organizasyonda, yerli ve yabancı 48 otomobil ve 96 sporcu yarışacak. FIA yetkilileri, Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dahil olması sebebiyle, prova niteliği taşıyan yarış sırasında incelemelerde bulunacak. WRC'nin aday yarışı olan organizasyona, FIA tarafından atanan, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gözlemci ve yöneticilerle, WRC fabrika takımlarının mühendis ve yöneticileri de katılacak.

YARIŞMA PROGRAMI

Marmaris Rallisi, 20 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek törenle başlayacak. Ece Seçkin konseriyle renklenecek organizasyonda, hafta sonu Marmaris Belediyesi tarafından etaplara ücretsiz seyirci transferleri yapılacak. Yarışın ilk gününde 21 Ekim Cumartesi, Çetibeli ve Ula bölgesinde yer alan Ayhan Tokyay, Mustafa Koç ve Ali Sipahi etapları geçilecek. 22 Ekim Pazar günü ise Asparan, Hisarönü, Bördübet ve Yeşilbelde mevkisinde yer alan Renç Koçibey, Lemi Tanca, Yusuf Aramacı ve redbull.com etaplarında mücadeleler yapılacak. Yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki toprak zeminli 13 özel etaptan oluşan rallide ekipler, iki gün boyunca 610 kilometre katederek, pazar günü saat 16.30'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda zorlu ralliyi tamamlayacak. Ralli süresince Asparan'daki servis alanında, efsane ralli otomobillerinin yer aldığı Retro Rally sergisi, simülatörler, çocuklar için aktiviteler yer alacak.