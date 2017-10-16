 V1 Challenge'a Türkkan damgası – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    V1 Challenge'a Türkkan damgası

    V1 Challenge'a Türkkan damgası

    V1 Challenge'ta sezonun 4'üncü ayağına 18 yaşındaki pilot Ali Türkkan damga vurdu.

    İlk 3 etabın İzmir'de yapıldığı şampiyonada 4'üncü etap, Aydın Malazgirt Meydanı'nda özel olarak oluşturulan pistte düzenlendi. Meydanı dolduran Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda günün 2 yarışında da podyum değişmedi. Yapılan iki yarışta da günün en hızlı ismi genç pilot Ali Türkkan olurken, ilk yarışın ikincisi Burak Çukurova, üçüncüsü ise Ersin Yücesan oldu. Çukurova ve Yücesan, ikinci yarışta podyumda yer değiştirdi.

    Toplamda 102 bin TL para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda her yarışta birinciye 5 bin, ikinciye 2 bin 500 ve üçüncüye de bin TL ödül verildi.
    Kariyerinde henüz ehliyeti bile olmadan otomobil yarışlarına katılmaya başlayıp birinciliklere ambargo koyan Ali Türkkan, Aydın etabını 2 kupayla tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Genç pilot, "Bu sporun yapılma yaşı 15-25 yaş arasıdır. Türkiye'de benim gibi bir sürü genç var. Ben verilen fırsatı iyi değerlendirdim. Eminim diğer gençlere de bu fırsatlar verilirse onlar da başarılı olacaktır. Kazandığım için çok mutluyum. Aydın halkına bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarıştan çok keyif aldım. Kazanmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:05
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