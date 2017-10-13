MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 15. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Motegi şehrindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

MotoGP'de geride kalan 14 yarışın 9'unu İspanyol, 5'ini ise İtalyan pilotlar kazandı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü ve on dördüncü, Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Aynı ülkeden Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı, yedinci, on birinci ve on ikinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.



Pilotlar klasmanı

Sezonun ilk 14 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 224 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 208

3. Maverick Vinales (İspanya) - 196

4. Dani Pedrosa (İspanya) - 170

5. Valentino Rossi (İtalya) - 168