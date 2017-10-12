Sofuoğlu'nun kulağı İspanya'da olacak

Kenan Sofuoğlu, kazada bel ve kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrılarak Sakarya'daki evine geldi. Yürüteçle hareket eden Kenan, yaptığı açıklamada, Fransa'daki yarışta iki kaza yaptığını söyledi.

Milli motosikletçi, ilk kazada başka bir pilotun piste yağ dökmesi sonucu düştüğünü fakat daha sonra hemen ayağa kalktığını belirtti.

Yaptığı büyük kazanın video kaydının olmadığını aktaran Kenan, "Hava yağmurluydu. Sıralamadan önce yerler kurumaya başladı. Hava koşullarına göre lastik takarsınız. Yağmur ve kuru olduğu zaman lastik seçimi çok zor oluyor. Yarışta kuru lastik kullandım ve ıslak yerlerden dikkatli geçmeye çalıştım. Sıralama turları 15 dakikaydı ve 6 tur hakkımız vardı. İlk turlarda çok dikkatliydim fakat son turda risk aldım. Islak zeminde motoru kurudaki gibi yatırmak istedim. O sırada motor kaydı ve kötü bir kaza yaptım. Asfalta sert bir şekilde düştüm. Bu da belimdeki hasara sebep oldu. Kariyerimdeki en kötü diyemem ama en çok hasar aldığım kaza diyebilirim." şeklinde konuştu.

Kenan, kalçasındaki kırıktan ötürü bir süre yataktan kalkamadığını dile getirdi.



"Halime şükrediyorum"

Kenan, Türkiye'ye geldiğinde doktorların 5-6 haftalık yatakta tedavi süreci öngörmesine karşın, 2-3 gün sonra güçlendiğini hissettiğini anlattı.

Kazadan bir hafta sonra baston yardımıyla ayağa kalktığını belirten Kenan, "Doktorlar daha sonra eve çıkmama müsaade etti. Bir sporcu için çok iyi giden bir sezonda böyle bir sakatlık yaşamak çok üzücü. Sezon başında da bir sakatlık geçirmiştim, tam iyileşemeden yarışlara başladım ve şampiyona liderliğine kadar yükseldim. Şampiyonluk bizim gibi görünürken ummadık bir kazayla bu hale geldim. Halime şükrediyorum, şu an oturabilmek bile benim için büyük nimettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Sofuoğlu, kırıklara alışkın bir vücudu olduğunu, kırıkların hızlı iyileşmesine yönelik olarak beslenmeye dikkat ettiğini vurguladı.



"Hak etiğim şampiyonluğu almaya çalışacağım"

Kenan, sağlığın herşeyden önemli olduğunu, hala rahat bir şekilde hareket edemediğini dile getirdi.

"Aklıma gelen, yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiğim şampiyonluğa ulaşmaktır." ifadesini kullanan Kenan, şöyle devam etti:

"Gönül, önümüzdeki hafta İspanya yarışına çıkabilmek istiyor ama oraya çıkma şansım hiç yok. Şampiyonluk şansım devam ediyor. Rakibim, Fransa'da katılamadığım yarışta dördüncü oldu. Çok fazla puan alamadı ama şu anda liderliğe o çıktı, aramızda 9 puan var. Benim bu sezonu şampiyon olarak kapatmam için İspanya yarışını beklemem gerekiyor. Rakibim bu yarıştan puan çıkaramadığı takdirde Katar'da yarışıp onu geçersem bir şampiyonluk şansı doğuyor. Umutları yitirdik diyemem. Artık çok zor, rakibimin yapacağı bir hataya bakıyor. Eğer hata yaparsa İspanya'da, bundan 3 hafta sonraki Katar yarışına çıkıp o yarışı kazanmaya çalışacağım. Şu an Katar yarışına çıkmam olası gözükmüyor ama belki İspanya'dan gelecek iyi bir haber bize Katar'daki yarışa çıkma umudunu, gücünü, enerjisini ve motivasyonunu verecek. İspanya'da rakipten hata gelirse ne yapıp edip, moturun üzerine oturup sonuna kadar hak etiğim şampiyonluğu almaya çalışacağım."

Doktor kontrolünden sonra durumunun iyi olması halinde İspanya'ya gitmek istediğini vurgulayan Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Şampiyonada hiç şansım olmasa bunları konuşmazdım ama sakatlıkarı atlatıp liderliğe çıktığım bir şampiyonadaydım. Sezonda 9 yarış yapıldı, bunun dördünde yarışamadım. 6 yarışa katılıp 5'inde birinci, birinde ise ikinci oldum. Dört eksi yarışla şampiyonada lider duruma geldim."