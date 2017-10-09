 Schumi'nin boyu 14 cm kısaldı – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Schumi'nin boyu 14 cm kısaldı

    Schumi'nin boyu 14 cm kısaldı
    Formula 1'in efsane ismi 'in boyunun 14 cm kısaldığı bildirildi. Tekrar komaya girdiği belirtilen 48 yaşındaki efsane pilotun sürekli doktorların gözetimi altında bulunduğu ve 174 olan boyunun 160 cm'ye kadar kısaldığı kaydedildi. Daha önce Schumacher'in 45 kiloya kadar düştüğü de ortaya çıkmıştı.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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