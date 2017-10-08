Sofuoğlu çok üzgün

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki sıralama turlarında kaza geçiren Kenan Sofuoğlu sezonu kapatmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Milli sporcu, "Doktorlar 12 haftalık bir tedavi süreci olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere gelen 'geçmiş olsun' dilekleri beni gururlandırdı" dedi