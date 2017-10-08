İspanya Rallisi'ni Meeke kazandı

Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 312,02 kilometre uzunluğundaki 11. yarışını, 3 saat 1 dakika 21.1 saniyede tamamlayan Meeke, sezonun 2'nci ralli zaferine ulaştı.

Liderden 28 saniye sonra bitişe gelen M-Sport takımından Fransız Sebastien Ogier 2'nci, aynı ekipten Estonyalı Ott Tanak ise Meeke'nin 33 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

Puanını 198'e çıkaran sürücüler klasmanı lideri Ogier, bitime iki yarış kala en yakın rakibi Tanak ile arasındaki farkı 37'ye yükseltti.

WRC'nin 12. ayağı, 26-29 Ekim tarihlerinde Büyük Britanya'da düzenlenecek.

İspanya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Sebastien Ogier: 198 puan

2. Ott Tanak: 161

3. Thierry Neuville: 160

4. Jari-Matti Latvala: 123

5. Daniel Sordo: 94