 İspanya Rallisi'ni Meeke kazandı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    İspanya Rallisi'ni Meeke kazandı

    İspanya Rallisi'ni Meeke kazandı

    Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 11. ayağını, Citroen Total Abu Dabi takımının Büyük Britanyalı pilotu kazandı.

    Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 312,02 kilometre uzunluğundaki 11. yarışını, 3 saat 1 dakika 21.1 saniyede tamamlayan Meeke, sezonun 2'nci ralli zaferine ulaştı.

    Liderden 28 saniye sonra bitişe gelen M-Sport takımından Fransız Sebastien Ogier 2'nci, aynı ekipten Estonyalı Ott Tanak ise Meeke'nin 33 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

    Puanını 198'e çıkaran sürücüler klasmanı lideri Ogier, bitime iki yarış kala en yakın rakibi Tanak ile arasındaki farkı 37'ye yükseltti.

    WRC'nin 12. ayağı, 26-29 Ekim tarihlerinde Büyük Britanya'da düzenlenecek.

    İspanya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

    1. Sebastien Ogier: 198 puan

    2. Ott Tanak: 161

    3. Thierry Neuville: 160

    4. Jari-Matti Latvala: 123

    5. Daniel Sordo: 94

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:40
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