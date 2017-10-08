İspanya Rallisi'ni Meeke kazandı
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 11. ayağını, Citroen Total Abu Dabi takımının Büyük Britanyalı pilotu Kris Meeke kazandı.
Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 312,02 kilometre uzunluğundaki 11. yarışını, 3 saat 1 dakika 21.1 saniyede tamamlayan Meeke, sezonun 2'nci ralli zaferine ulaştı.
Liderden 28 saniye sonra bitişe gelen M-Sport takımından Fransız Sebastien Ogier 2'nci, aynı ekipten Estonyalı Ott Tanak ise Meeke'nin 33 saniye gerisinde 3'üncü oldu.
Puanını 198'e çıkaran sürücüler klasmanı lideri Ogier, bitime iki yarış kala en yakın rakibi Tanak ile arasındaki farkı 37'ye yükseltti.
WRC'nin 12. ayağı, 26-29 Ekim tarihlerinde Büyük Britanya'da düzenlenecek.
İspanya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Sebastien Ogier: 198 puan
2. Ott Tanak: 161
3. Thierry Neuville: 160
4. Jari-Matti Latvala: 123
5. Daniel Sordo: 94
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:40
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CENK ERGÜN AÇIKLADI
Toplam 6
Yorum
hagi10 fransa liginden demiş italya liginden değil
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BEŞİKTAŞ'TA MUTLU SON
Toplam 4
Yorum
BJK BJK dan fazla para veren var mı ? Türkiye de vergi yok kemiksiz para alıyorlar nereye gidecek.
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TUDOR'UN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU
Toplam 7
Yorum
UA Kaan AYHAN süper liğ futbolcusu değil boşa yatırım olur devre arası aldığımız 9 futbolcu gibi kadroya giremez bedava para alır .
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