EFSANE PİLOTTAN ÜZÜCÜ HABER
Yaklaşık 4 sene önce geçirdiği kaza sonucu uzun süredir suni solunum cihazına bağlı yaşayan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in boyunun 14 cm kısaldığı belirtildi.
Formula 1'in efsane pilotlarından biri olan Michael Schumacher'den üzücü haber geldi. Auto-Bild'de yer alan habere göre Franzıs Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu yaşamını suni solunum cihazı ve doktorlar gözetiminde devam ettiren efsane pilotun boyunun 1.74 cm'den 1.60'a gerilediği belirtildi. 48 yaşındaki pilotun daha önce de kilosunun 45 kilograma kadar düştüğü iddia edildi.
Schumacher'in eşi Corinna, geçtiğimiz ay tedaviyi Amerika'da devam ettirme kararı almıştı.
Schumacher'in eşi Corinna, geçtiğimiz ay tedaviyi Amerika'da devam ettirme kararı almıştı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Toplam 2
Yorum
Kartaliçe Takimin yasi buyuyyo bunun icin boyle genc ve yeteneklileri birakmamamiz lazim ustelik bizin bu kadar seviyosa
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
bjk bırakın şenol hoca nın peşini!!
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
ozgur tff çok yanlış kararlar alıyor illahi finlandiyaya karşı rezil mi olalım
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