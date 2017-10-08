 EFSANE PİLOTTAN ÜZÜCÜ HABER – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    EFSANE PİLOTTAN ÜZÜCÜ HABER

    EFSANE PİLOTTAN ÜZÜCÜ HABER

    Yaklaşık 4 sene önce geçirdiği kaza sonucu uzun süredir suni solunum cihazına bağlı yaşayan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in boyunun 14 cm kısaldığı belirtildi.

    Formula 1'in efsane pilotlarından biri olan Michael Schumacher'den üzücü haber geldi. Auto-Bild'de yer alan habere göre Franzıs Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu yaşamını suni solunum cihazı ve doktorlar gözetiminde devam ettiren efsane pilotun boyunun 1.74 cm'den 1.60'a gerilediği belirtildi. 48 yaşındaki pilotun daha önce de kilosunun 45 kilograma kadar düştüğü iddia edildi.
    Schumacher'in eşi Corinna, geçtiğimiz ay tedaviyi Amerika'da devam ettirme kararı almıştı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:20
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