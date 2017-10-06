FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK JAPONYA
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 16. yarışıyla sürecek.
Japonya'nın Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.
Sezonun şu ana kadar koşulan 15 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya ve Singapur'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 281 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya) - 247
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 222
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 177
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138
Takımlar klasmanı
1. Mercedes - 503 puan
2. Ferrari - 385
3. Red Bull - 270
4. Force India - 133
5. Williams - 65
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:44
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YÜZDE 57.1 ŞAMPİYON
Toplam 2
Yorum
GS Zor maçları oynadık saydıkların kolay maçlar
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 6
Yorum
ulke puani yetersiz gonul ister 50 milyon olsun ama uefa siralamasinda illk 5'e girersek olur simdi imkansiz... cunku piyasa degeri TR'de cok dusuk
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 6
Yorum
yuh izlemek bile zormuşki,girişimlere aşlamış vay be palavranın bu kadarıda olmaz
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