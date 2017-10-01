SOFUOĞLU, İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Dün sıralama turunda kaza geçiren, bel ve kalçasında kırık tespit edilen Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul'a geldi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun dün sıralama turları esnasında kaza geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan, yapılan tetkikler sonucunda bel ve kalçasında kırık tespit edilen Kenan Sofuoğlu, bugün ambulans uçak ile Fransa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Sofuoğlu, daha sonra tedavisinin yapılacağı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:00
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Bütün kupaları istiyoruz
Toplam 3
Yorum
serkan Hadi len Akhisarı yenemeyen GS yenecek Ruhsuz gamsızlar yazıklar olsun sizlere artık maçlardan soğuttunuz oh be dünya varmış.
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'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 36
Yorum
fuat koca maçta sıfır pozisyon, 3 üç şut, saçma sapan oyuncu değişikliği sonra hakem, yemezler..
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TARTIŞMASIZ KRAL
Toplam 4
Yorum
ALDATMACA Birak kendini cuval gibi yere.Versin hakem penalti.Babam da atar 7 gol. Cenk gibi bir gol attigini gormedik Burak.
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