GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYON
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Fransa'da sıralama turladı esnasında kaza geçirdi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi. Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaza sonrası Sofuoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilenen Bak, milli motosikletçiyi arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Sofuoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Bak, Türkiye'nin milli sporcunun yanında olduğunu ve pistlere en yakın sürede döneceğine inandığını belirtti.
Kenan'ın Instagram hesabından şu açıklama yapıldı:
Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu bugün Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek Fransa'da acil olarak hastahaneye kaldırıldı Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dış İşleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile Sporcumuz bu gece ambulans uçak
ile Türkiye'ye nakli sağlanacak. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin..
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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