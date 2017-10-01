Fransa'da kazanan Tuuli

Şampiyonanın 10. ayağı, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sıralama turlarında geçirdiği kaza nedeniyle Fransa'daki yarışa katılamadı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Tuuli, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek birinciliği elde etti. Müsabakada GRT Yamaha'dan İtalyan Federico Caricasulo ikinci, MV Agusta Reparto Corse'den ABD'li Patrick Jacobsen ise üçüncü oldu.

Fransa'daki yarışta dördüncü sırayı alan GRT Yamaha'dan Fransız Lucas Mahias, puanını 154'e çıkardı ve sürücüler klasmanında Kenan Sofuoğlu'nu geçerek liderliğe yükseldi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağı, 22 Ekim'de İspanya'da düzenlenecek.



Sürücüler klasmanı

Sezonun 10. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 154 puan

2. Kenan Sofuoğlu - 145

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 122

4. Jules Cluzel (Fransa) - 115

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 95