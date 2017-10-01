Fransa'da kazanan Tuuli
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 10. etabında, Kallio takımının Fin pilotu Niki Tuuli birinci oldu.
Şampiyonanın 10. ayağı, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirildi.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sıralama turlarında geçirdiği kaza nedeniyle Fransa'daki yarışa katılamadı.
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Tuuli, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek birinciliği elde etti. Müsabakada GRT Yamaha'dan İtalyan Federico Caricasulo ikinci, MV Agusta Reparto Corse'den ABD'li Patrick Jacobsen ise üçüncü oldu.
Fransa'daki yarışta dördüncü sırayı alan GRT Yamaha'dan Fransız Lucas Mahias, puanını 154'e çıkardı ve sürücüler klasmanında Kenan Sofuoğlu'nu geçerek liderliğe yükseldi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağı, 22 Ekim'de İspanya'da düzenlenecek.
Sürücüler klasmanı
Sezonun 10. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 154 puan
2. Kenan Sofuoğlu - 145
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 122
4. Jules Cluzel (Fransa) - 115
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 95
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:58
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GALATASARAY'DA EKSTRA İZİN YOK
Toplam 4
Yorum
öğretici takımda en zayıf halka belhanda ! bu gamsız yerine sniper olsaydı bu kadroyla çılgın atardık ! umarım iyi fiyata talip çıkar bu kekoya !
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YILDIRIM'A KIRIK NOT
Toplam 15
Yorum
Tzn1903 NasılYenilmediğiniziTümÜlkeGördüVerilmeyenPenaltı,Gol.BoşKonuşmayıBırakınArtıkTürkiyedeFutbolYerlerdeSürünüyor
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SÖZ DİNLEMİYOR
Toplam 18
Yorum
fenerlitaylan Mehmet topal ,volkan demirel ,ismail köybaşı takımı sabote ediyor üçünü kadrodan çıkar bak neler olacak hala göremediler bunu .
Fransa'da kazanan Tuuli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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