SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Fransa'da sıralama turladı esnasında kaza geçirdi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi. Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Kenan'ın Instagram hesabından şu açıklama yapıldı:
Milli ?Sporcumuz Kenan Sofuoğlu bugün Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek Fransa'da acil olarak hastahaneye kaldırıldı Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dış İşleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile Sporcumuz bu gece ambulans uçak
ile Türkiye'ye nakli sağlanacak. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin..
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:37
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
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