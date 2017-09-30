 SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER

    SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER

    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Fransa'da sıralama turladı esnasında kaza geçirdi.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi. Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

    Kenan'ın Instagram hesabından şu açıklama yapıldı:

    Milli ?Sporcumuz Kenan Sofuoğlu bugün Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek Fransa'da acil olarak hastahaneye kaldırıldı Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dış İşleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile Sporcumuz bu gece ambulans uçak
    ile Türkiye'ye nakli sağlanacak. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin..

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.