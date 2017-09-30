Malezya'da ilk cep Hamilton'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Malezya'nın Selangor eyaletindeki 5 bin 543 metrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.
Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon pilotlar klasmanında liderliğini sürdüren Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 1.30.076'lık derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti.
Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.30.121'lik derecesiyle ikinci, Red Bull-TAG Heuer takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ise 1.30.541 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise motorunda değişikliğe gidilmesinin ardından aracının güç ünitesinde sorun yaşadı ve sıralama turlarını yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Yarın TSİ 10.00'da başlayacak Malezya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.30.076
2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.30.121
3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.30.541
4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.30.595
5. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.30.758
6. Estaban Ocon (Force India) 1.31.478
7. Stoffel Vandoorne (McLaren) 1.31.582
8. Nico Hulkenberg (Renault) 1.31.607
9. Sergio Perez (Force India) 1.31.658
10. Fernando Alonso (McLaren) 1.31.704
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:36
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YILDIRIM HAKEM ODASINI BASTI
Toplam 96
Yorum
yıldırımspor taraftar guılyanoyu neden ıslıklamıyor adam her maç rezil.
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 23
Yorum
samba zumba gıulyano ile fener her maç 10 kişi..hiç bir icraatı yok..sadece penaltı atıyor.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 9
Yorum
Şevket CAN Bu Milli Takım Kadrosunu Tayfur Havutçu kurmuş olabilir, Volkan Şen,Arda Turan bir yıldır oynadıkları Takıma 18 kişilik kadroya giremiyor,
Malezya'da ilk cep Hamilton'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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