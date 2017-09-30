GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYON
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Fransa'da sıralama turladı esnasında kaza geçirdi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi. Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Kenan'ın Instagram hesabından şu açıklama yapıldı:
Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu bugün Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek Fransa'da acil olarak hastahaneye kaldırıldı Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dış İşleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile Sporcumuz bu gece ambulans uçak
ile Türkiye'ye nakli sağlanacak. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin..
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:06
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SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER
Toplam 4
Yorum
Gslı Allah yar ve yardımcın olsun ne çektin be kardeşim
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SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER
Toplam 4
Yorum
hoca Allah yardımcın olsun kardeşim ....gururumuz....
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GALATASARAY MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 10
Yorum
denizgs bir gün birisi deseki 15 sene sonra ahmet çakar çıkıp hakem eleştirecek adamlar derdiki Ahmet ilk önce kendisi nasıl yönetmiş ona baksın.
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