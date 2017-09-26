Toro Rosso'da sürpriz değişiklik
Formula 1 takımlarındanToro Rosso, sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix'sinde Rus pilotu Daniil Kvyat'ın yerine Red Bull'un genç test pilotu Fransız Pierre Gasly'ye şans verecek.
Toro Rosso Takım Direktörü Franz Tost, bu hafta Malezya'da yapılacak yarışta, İspanyol Carlos Sainz'ın takım arkadaşının Red Bull'un test pilotu Fransız Gasly olacağını açıkladı.
Kyvat'ın bu sezonki performansını yetersiz bulduklarını belirten Tost, "Torro Rosso'nun bağlı olduğu Red Bull takımı, Formula 1 gelişim programı kapsamında birçok yetenekli genç pilot yetiştiriyor. Biz de önümüzdeki yarışta Pierre'e şans vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Formula 1'de bu sezon 14 yarış sonunda Torro Rosso pilotlarından Sainz'ın 48, Kyvat'ın ise sadece 4 puanı bulunuyor. Genç yetenek Gasly, 2016'da GP2 Serisi'nde şampiyonluğa ulaşarak dikkati çekmişti.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:38
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 45
Yorum
mutiye cvp dostum sen bu derbiden zevk aldıysan ve oynadığınız topu beğendiysen sana sözüm yok koca fb taraftarısın bundan mutlu oluyorsunuz işte
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Ersun Yanal’ın, Trabzonspor’daki en kötü dönemi
Toplam 3
Yorum
baksoy Bu adam Gümüşhane , KIZILCABÖLÜK sporun olduğu gruptan kupada elendiğimiz zaman görevine son verilmeli idi ,
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Ersun Yanal’ın, Trabzonspor’daki en kötü dönemi
Toplam 3
Yorum
ERDO61 TS YE HALİLHODZİC GİBİ HOCA LAZIM AMA YÖNETİM ARKASINDA CİDDİ DURACAK. HACIOSMANOĞLU GİBİ DEĞİL.ADAM TRANSFER YAPMADAN TS DE BAŞARILIYDI.
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