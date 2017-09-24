 Marquez'den üst üste 2. zafer – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Marquez'den üst üste 2. zafer

    Marquez'den üst üste 2. zafer

    Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Aragon Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol sürücüsü birinci oldu.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu 'de sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 23 tur üzerinden yapıldı.

    , 5. cepten başladığı yarışı ilk sırada bitirerek art arda 2, sezonun 5, kariyerinin ise 34. MotoGP galibiyetini kazandı.

    İspanyol pilottan 0.8 saniye sonra bitiş çizgisini geçen bir diğer Repsol Honda pilotu Dani Pedrosa 2'nci, liderin 2 saniye gerisindeki Ducati'den Jorge Lorenzo ise 3. oldu.

    Ay başında antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından sağ bacağında kırıklar meydana gelen Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi de 5'inciliği elde etti.

    Puanını 224'e çıkaran şampiyona lideri Marquez, en yakın takipçisi Ducati'den Andrea Dovizioso ile arasındaki farkı 16 puana yükseltti. Bu iki ismi, 196 puanla Movistar Yamaha'dan Maverick Vinales izledi.

    Sezonun 15. yarışı Japonya Grand Prix'si 15 Ekim'de koşulacak.

    Pilotlar klasmanı

    Sezonun ilk 14 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    1. Marc Marquez (İspanya) - 224 puan

    2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 208

    3. Maverick Vinales (İspanya) - 196

    4. Dani Pedrosa (İspanya) - 170

    5. Valentino Rossi (İtalya) - 168

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:35
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