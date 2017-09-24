Marquez'den üst üste 2. zafer

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 23 tur üzerinden yapıldı.

Marc Marquez, 5. cepten başladığı yarışı ilk sırada bitirerek art arda 2, sezonun 5, kariyerinin ise 34. MotoGP galibiyetini kazandı.

İspanyol pilottan 0.8 saniye sonra bitiş çizgisini geçen bir diğer Repsol Honda pilotu Dani Pedrosa 2'nci, liderin 2 saniye gerisindeki Ducati'den Jorge Lorenzo ise 3. oldu.

Ay başında antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından sağ bacağında kırıklar meydana gelen Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi de 5'inciliği elde etti.

Puanını 224'e çıkaran şampiyona lideri Marquez, en yakın takipçisi Ducati'den Andrea Dovizioso ile arasındaki farkı 16 puana yükseltti. Bu iki ismi, 196 puanla Movistar Yamaha'dan Maverick Vinales izledi.

Sezonun 15. yarışı Japonya Grand Prix'si 15 Ekim'de koşulacak.



Pilotlar klasmanı

Sezonun ilk 14 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 224 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 208

3. Maverick Vinales (İspanya) - 196

4. Dani Pedrosa (İspanya) - 170

5. Valentino Rossi (İtalya) - 168