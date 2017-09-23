Dev yarış Türkiye'de

Türkiye, 7 yıl sonra Dünya Ralli Şampiyonası’na dahil edildi. Muğla’daki yarışlar 13-16 Eylül 2018’de

Türkiye yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Son olarak 2010'da yer alan Türkiye, 7 yıl aradan sonra yeniden takvime dahil edildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) Paris'teki toplantısında alınan kararla 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nda, 13-16

Eylül tarihlerinde şampiyonanın 10. etabı Muğla'da düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirterek, "Başta bize inanarak bu organizasyonu ülkemize yeniden getirmemizde destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ülkeler arasından sıyrılıp 7 yıl aradan sonra yeniden dünya şampiyonası takvimine girmeyi başardık. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz" diye konuştu.