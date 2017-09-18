 Sofuoglu zirvede – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Sofuoglu zirvede

    Sofuoglu zirvede

    Dünya Supersport Şampiyonası’nın 9. ayağını ilk sırada bitiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bitime 3 yarış kala sürücüler klasmanında Mahias’ı geçerek liderliğe çıktı ve büyük avantaj yakaladı

    Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kenan Sofuoğlu, Portekiz'de düzenlenen 9. ayak yarışında birinci oldu. Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde koşulan sezonun 9. yarışı, 18 tur üzerinden yapıldı. Kawasaki Puccetti takımında mücadele eden Kenan Sofuoğlu, "pole" pozisyonundan başladığı yarışı rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonun 5. galibiyetini elde etti.

    6. ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
    MİLLİ motosikletçinin 0.080 saniye gerisinde kalan Yamaha'nın Fransız sürücüsü Lucas Mahias ikinci, Honda'dan Fransız Jules Cluzel ise 3. sırayı aldı. Puanını 145'e çıkaran Sofuoğlu, Mahias'ı geride bırakarak bitime 3 yarış kala sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağı, 1 Ekim'de Fransa'da yapılacak. Sofuoğlu, "Hedefim 6. Dünya Şampiyonluğunu ülkemize getirmek" dedi.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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