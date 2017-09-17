Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu
Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen sezonun 10'uncu yarışında birinci oldu.
İkinci sezonunu yaşadığı Superstock 1000'de kariyerindeki üçüncü zaferi yakalayan Razgatlıoğlu, 25 puanı hanesine yazdırdı. Gelecek sene katılacağı Superbike yarışları öncesinde iyi bir form yakalayan Razgatlıoğlu, bu sezon 114 puan toplamayı başardı ve şampiyonanın bitimine iki yarış kala lider Michael Ruben Rinaldi ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.
Kawasaki Pucetti takımı sürücüsü Razgatlıoğlu, Portekiz'de elde ettiği 25 puanla birlikte genel klasmanda puanını 114'e çıkardı ve genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi. Genel klasmanda 122 puanlı Rinaldi birinci, 100 puanlı Florian Marino ise üçüncü sırada yer aldı.
Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nda sezonun 11'inci yarışı 1 Ekim'de Fransa'da gerçekleşecek. Sezonun 12. ve son yarışı ise 22 Ekim'de İspanya'da yapılacak.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:35
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 25
Yorum
eraycan şimdide gsliler mi bjkye gönderime başladı geçen sene fb bu sene gs ligde hangi takım güçsüz daha lig yeni başladı kim çıkışa geçse bjk olmu
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 3
Yorum
Bi futbol kalmıştı El atmadığınız
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Garry taraftarı çıldırttı
Toplam 2
Yorum
cimbomlu adam ilk 10 dakikada tam 3 net pozisyona girdi. mükemmel bir futbolcu ve çok memnunuz. rodrigez beklentilerimizin çok üzerinde oynuyor
Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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