 Sofuoğlu liderliğe yükseldi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Sofuoğlu liderliğe yükseldi

    Sofuoğlu liderliğe yükseldi

    Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi , Portekiz'de düzenlenen 9. ayak yarışında birinci oldu.

    Portekiz'in Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde koşulan sezonun 9. yarışı, 18 tur üzerinden yapıldı.

    Kawasaki Puccetti takımından , "pole" pozisyonundan başladığı yarışı rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonun 5. galibiyetini elde etti.

    Milli motosikletçinin 0.080 saniye gerisinde kalan GRT Yamaha'nın Fransız sürücüsü Lucas Mahias ikinci, liderin 2.294 saniye arkasındaki CIA Landlord Insurance Honda takımından Fransız Jules Cluzel ise üçüncü sırayı aldı.

    Bu sonuçla puanını 145'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, Mahias'ı geride bırakarak sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağı, 1 Ekim'de Fransa'da düzenlenecek.

    Sürücüler klasmanı
    Sezonun 9. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

    1. Kenan Sofuoğlu - 145 puan

    2. Lucas Mahias (Fransa) - 141

    3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 114

    4. Jules Cluzel (Fransa) - 104

    5. Patrick Jacobsen (ABD) - 79

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:17
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