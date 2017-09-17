Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Portekiz'de düzenlenen 9. ayak yarışında birinci oldu.
Portekiz'in Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde koşulan sezonun 9. yarışı, 18 tur üzerinden yapıldı.
Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, "pole" pozisyonundan başladığı yarışı rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonun 5. galibiyetini elde etti.
Milli motosikletçinin 0.080 saniye gerisinde kalan GRT Yamaha'nın Fransız sürücüsü Lucas Mahias ikinci, liderin 2.294 saniye arkasındaki CIA Landlord Insurance Honda takımından Fransız Jules Cluzel ise üçüncü sırayı aldı.
Bu sonuçla puanını 145'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, Mahias'ı geride bırakarak sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağı, 1 Ekim'de Fransa'da düzenlenecek.
Sürücüler klasmanı
Sezonun 9. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Kenan Sofuoğlu - 145 puan
2. Lucas Mahias (Fransa) - 141
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 114
4. Jules Cluzel (Fransa) - 104
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 79
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:17
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 25
Yorum
eraycan şimdide gsliler mi bjkye gönderime başladı geçen sene fb bu sene gs ligde hangi takım güçsüz daha lig yeni başladı kim çıkışa geçse bjk olmu
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 3
Yorum
Bi futbol kalmıştı El atmadığınız
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Garry taraftarı çıldırttı
Toplam 2
Yorum
cimbomlu adam ilk 10 dakikada tam 3 net pozisyona girdi. mükemmel bir futbolcu ve çok memnunuz. rodrigez beklentilerimizin çok üzerinde oynuyor
Sofuoğlu liderliğe yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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