 Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak

    Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak
    Milli motosikletçi , Dünya Şampiyonası'nda 'in ev sahipliği yapacağı sezonun dokuzuncu yarışına ilk sıradan başlayacak. Sıralama turlarında 1.45.541'lik derecesiyle bugünkü yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde eden Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen üst üste 4 etaptan zaferle ayrılarak şampiyonluk için yeniden iddialı konuma geldi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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