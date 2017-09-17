 Singapur GP'de zafer Hamilton'ın – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Singapur GP'de zafer Hamilton'ın

    Singapur GP'de zafer Hamilton'ın

    2017 sezonunun 14. yarışı olan Singapur Grand Prix'inde zafer, Mercedes AMG Petronas'ın pilotu 'ın oldu.

    Yağmur altındaki yarışa 5. cepten başlayan Britanyalı pilot, ilk virajda yaşanan kazalar sonrasında liderliği eline geçirdi. Bu andan sonra pit-stoplar dahil yarışı kontrolü altında tutan Hamilton, 2009 ve 2014'ten sonra 3. kez Singapur'da kazanan isim olmayı başardı.

    Yarışta ikinci sıra Red Bull pilotu Daniel Ricciardo'nun olurken, bir başka Mercedes pilotu Valtteri Bottas yarışı 3. sırada tamamladı.

    Singapur GP'isinde elde ettiği birincilikle Hamilton puanını 263'e yükselterek pilotlar sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Ricciardo genel sıralamadaki puanını 163'e yükseltirken, Singapur'da üçüncülük elde eden Bottas 212 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

    Singapur'da markalar sıralaması lideri olarak gelen Mercedes AMG Petronas da 475 puanla bu unvanını sürdürdü.

    'de 2017 sezonunun 15. yarışı 1 Ekim 2017 tarihinde Malezya'da gerçekleştirilecek.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:10
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