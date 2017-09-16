 F1’de büyük heyecan – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    F1’de büyük heyecan

    F1’de büyük heyecan

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecana bugün Singapur'da devam edilecek. F1'in 14. yarışı 5 bin 65 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde yapılacak. Bugün 16.00'da sıralama turlarının yapılacağı F1'de, dev yarış ise yarın 15.00'te başlayacak. Mercedes pilotu Hamilton, geride kalan etaplar sonunda ilk sırada yer alıyor.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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