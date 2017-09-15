Kenan şampiyonluk peşinde

Avustralya, Tayland, İspanya, Hollanda, İtalya (2), Büyük Britanya ve Almanya'da düzenlenen 8 yarışın ardından sezonun 9. etabı, Portekiz'de koşulacak.

Portekiz'in Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'ndeki yarışın sıralama turları yarın TSİ 14.25'te, yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıran, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise sonraki etaplarda gösterdiği üstün performansla şampiyonada yeniden iddialı duruma geldi.



Sürücüler klasmanı

Sezonun ilk sekiz yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 121 puan

2. Kenan Sofuoğlu - 120

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 101

4. Jules Cluzel (Fransa) - 88

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 68