Kenan şampiyonluk peşinde
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 9. etabına Portekiz ev sahipliği yapacak.
Avustralya, Tayland, İspanya, Hollanda, İtalya (2), Büyük Britanya ve Almanya'da düzenlenen 8 yarışın ardından sezonun 9. etabı, Portekiz'de koşulacak.
Portekiz'in Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'ndeki yarışın sıralama turları yarın TSİ 14.25'te, yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıran, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise sonraki etaplarda gösterdiği üstün performansla şampiyonada yeniden iddialı duruma geldi.
Sürücüler klasmanı
Sezonun ilk sekiz yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 121 puan
2. Kenan Sofuoğlu - 120
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 101
4. Jules Cluzel (Fransa) - 88
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 68
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:58
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 46
Yorum
delikanlı bunu yapanın bulunması kamera sistemi ile kolayken,bulunup tüm Türkiyeden kamera karşısında özür diletilmeli,cezasıda verilmeli
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 46
Yorum
sabri fener korunuyor algisi yaratmayin.basin cezayi.ligin son iki haftasinda final maci olsaydi böyle mi yapcaktiniz.kurnazlik yapmayin
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Galatasaray para basacak
Toplam 17
Yorum
Barzinho Baskan efendi adamsın duzgun adamsında bu İyi bir GS li olarak kal kulube zarar vermeye baslıcaksın dıslı takımlar gelmeye baslıcak alınan sonuclar ıc acıcı olmaz
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