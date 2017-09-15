 Formula 1'de sıradaki durak Singapur – Fotomaç – 15 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Formula 1'de sıradaki durak Singapur

    Formula 1'de sıradaki durak Singapur

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek.

    Singapur'daki 5 bin 65 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

    Sezonun şu ana kadar koşulan 13 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika ve İtalya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

    Pilotlar ve takımlar klasmanı
    Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    Pilotlar klasmanı:
    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 238 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya) - 235

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 197

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 144

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138

    Takımlar klasmanı:
    1. Mercedes - 435 puan

    2. Ferrari - 373

    3. Red Bull - 212

    4. Force India - 113

    5. Williams - 55



    Kaynak: AA
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Formula 1'de sıradaki durak Singapur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.