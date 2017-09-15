Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek.
Singapur'daki 5 bin 65 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
Sezonun şu ana kadar koşulan 13 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika ve İtalya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 238 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya) - 235
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 197
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 144
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 435 puan
2. Ferrari - 373
3. Red Bull - 212
4. Force India - 113
5. Williams - 55
Kaynak: AA
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:27
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Abou, Porto’yu çıldırttı
Toplam 5
Yorum
demir şimdi beşiktaşlılar aslanım koçum abu diyorlar ama aynısı biz yaşasak adamı ülkeye sokmayız :)
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Hıncal Uluç, Selçuk İnan'ı yazdı
Toplam 5
Yorum
celo Çok doğru tüm yazılanlara kalben katılıyorum. Selçuk bu takımın en Galatasaraylı futbolcularından biridir.
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Arda için beklenen oluyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI KENDİNİ REZİL ETMEDEN BİR AN ÖNCE OYNAYABİLECEĞİN BİR KULUBE GİT ARDACIM..
Formula 1'de sıradaki durak Singapur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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