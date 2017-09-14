Portekiz’de hedef liderlik
Dünya Supersport Şampiyonası’nın son beş yarışında yaptığı atakla liderle arasındaki puan farkını 1’e kadar indiren Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu sezonun kritik yarışlarından birine Portekiz’de çıkacak.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'nın 2017 sezonunda heyecan dolu şampiyonluk yarışı devam ediyor. Son 5 yarıştan 4'ünü zorlanmadan kazanan, birinde ise ikinci olan Kenan Sofuoğlu, bu kez Portekiz'de boy gösterecek. Portekiz'de 2010'dan sonraki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak tecrübeli pilot, genel klasman liderliğine yerleşmek istiyor. Sezonun bitmesine dört yarış kala ipleri eline alma planları yapan Kenan Sofuoğlu, kariyerinde 122 Supersport yarışına çıktı. Bu yarışlarda 42 birinciliği bulunan milli pilot, 83 kez de podyumda yer aldı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın genel klasmanında ise Sofuoğlu onlarca puan geriden gelerek Lucas Mahias ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başarmıştı. Milli pilot, 121 puanlı rakibini 120 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.
Sofuoğlu: "Avantajlı olan taraf biziz"
Kenan Sofuoğlu, yarıştan önce yaptığı açıklamada ise umutlu olduğunu dile getirdi. Şampiyonluğun pilotlarda ekstra bir stres oluşturduğunu elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyleyen Sofuoğlu, "Bu zorlu sürecin ardından şampiyonluğun geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Portekiz pisti ile ilgili de konuşan milli pilot, şunları söyledi:
"Tabii ki rakiplerin de güçlü olduğu bir pist. Derecelere bakıldığı zaman rakiplerimiz birbirine çok yakın. Ama puan olarak önde de olsa rakibimle arayı kapattığımız için avantajlı olan biziz. Çünkü arkadan gelen avantajlıdır, bu sezon biz arkadan geldik."
Sofuoğlu'nun Portekiz karnesi
2015: İkincilik
2014: Üçüncülük
2013: Üçüncülük
2012: İkincilik
2010: Birincilik
2009: İkincilik
2008: Birincilik
Toprak Razgatlıoğlu da şampiyonluk için yarışacak
Genç sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun kulvarı Superstock1000'de ise Portekiz ayağıyla beraber üç yarış kaldı. İstikrarlı performansının ardından ikinci sıraya kadar yükselen Toprak'ın 89 puanı bulunuyor. Genç isim, Portekiz'de de gülerek 115 puanla lider olan Rinaldi'yi geçmek istiyor.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:33
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Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı
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Yorum
CELAL ALLAH RAHMET EYLESIN RUHU SAD OLSUN
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İki resim arasındaki ruh farkı!
Toplam 14
Yorum
Murat Illa birini övmek için digerini gömmeden duramiyoruz. Karsilastirma saçma olmus. Milli takimin fotografi maç baslamadan önce çekilmis.
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O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
Toplam 3
Yorum
selim Ya bu 5 e 2 top kapma ne kadar faydali bir calisma her antremanda yapiyorlar veriminide aliyoruz,Sut calistir uzaktan caprazdan kac sut atti
Portekiz’de hedef liderlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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