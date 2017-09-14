Portekiz’de hedef liderlik

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'nın 2017 sezonunda heyecan dolu şampiyonluk yarışı devam ediyor. Son 5 yarıştan 4'ünü zorlanmadan kazanan, birinde ise ikinci olan Kenan Sofuoğlu, bu kez Portekiz'de boy gösterecek. Portekiz'de 2010'dan sonraki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak tecrübeli pilot, genel klasman liderliğine yerleşmek istiyor. Sezonun bitmesine dört yarış kala ipleri eline alma planları yapan Kenan Sofuoğlu, kariyerinde 122 Supersport yarışına çıktı. Bu yarışlarda 42 birinciliği bulunan milli pilot, 83 kez de podyumda yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın genel klasmanında ise Sofuoğlu onlarca puan geriden gelerek Lucas Mahias ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başarmıştı. Milli pilot, 121 puanlı rakibini 120 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.



Sofuoğlu: "Avantajlı olan taraf biziz"

Kenan Sofuoğlu, yarıştan önce yaptığı açıklamada ise umutlu olduğunu dile getirdi. Şampiyonluğun pilotlarda ekstra bir stres oluşturduğunu elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyleyen Sofuoğlu, "Bu zorlu sürecin ardından şampiyonluğun geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Portekiz pisti ile ilgili de konuşan milli pilot, şunları söyledi:

"Tabii ki rakiplerin de güçlü olduğu bir pist. Derecelere bakıldığı zaman rakiplerimiz birbirine çok yakın. Ama puan olarak önde de olsa rakibimle arayı kapattığımız için avantajlı olan biziz. Çünkü arkadan gelen avantajlıdır, bu sezon biz arkadan geldik."



Sofuoğlu'nun Portekiz karnesi

2015: İkincilik

2014: Üçüncülük

2013: Üçüncülük

2012: İkincilik

2010: Birincilik

2009: İkincilik

2008: Birincilik



Toprak Razgatlıoğlu da şampiyonluk için yarışacak

Genç sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun kulvarı Superstock1000'de ise Portekiz ayağıyla beraber üç yarış kaldı. İstikrarlı performansının ardından ikinci sıraya kadar yükselen Toprak'ın 89 puanı bulunuyor. Genç isim, Portekiz'de de gülerek 115 puanla lider olan Rinaldi'yi geçmek istiyor.