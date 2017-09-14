MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 etaptan oluşacak şampiyonanın 18 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde yapılacak yarışla başlayacağı bildirildi.
Açıklamada, takvime 7 Ekim'de düzenlenecek Tayland Grand Prix'sinin de eklendiği belirtildi.
Yıllardır motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Silverstone Pisti'nin ise Büyük Britanya'daki yarış için tercih edilmemesi dikkati çekti. Büyük Britanya Grand Prix'sinin düzenleneceği pistin, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
MotoGP'de 2018 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:
|Grand Prix
|Pist
|Tarih
|1
|Katar
|Uluslararası Losail
|18 Mart
|2
|Arjantin
|Termas de Rio Hondo
|8 Nisan
|3
|ABD
|Amerika
|22 Nisan
|4
|İspanya
|Jerez
|6 Mayıs
|5
|Fransa
|Le Mans
|20 Mayıs
|6
|İtalya
|Mugello
|3 Haziran
|7
|Katalonya
|Barcelona-Katalonya
|17 Haziran
|8
|Hollanda
|Assen
|1 Temmuz
|9
|Almanya
|Sachsenring
|15 Temmuz
|10
|Çekya
|Brno
|5 Ağustos
|11
|Avusturya
|Spielberg
|12 Ağustos
|12
|Büyük Britanya
|Daha sonra açıklanacak
|26 Ağustos
|13
|San Marino
|Uluslararası Misano Marco Simoncelli
|9 Eylül
|14
|Aragon
|Aragon
|23 Eylül
|15
|Tayland
|Uluslararası Chang
|7 Ekim
|16
|Japonya
|Twin Ring Motegi
|21 Ekim
|17
|Avustralya
|Phillip Island
|28 Ekim
|18
|Malezya
|Uluslararası Sepang
|4 Kasım
|19
|Valencia
|Ricardo Tormo
|18 Kasım
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:52
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Conceiçao'dan Beşiktaşlı isme övgü
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Üzülme Sergio,hücum olarak çok etkili bir takım özgüveni yüksek ama savunmayı biraz daha toparladı mı gruptan çıkar Porto.
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Menajeri İstanbul'a çağrıldı
Toplam 19
Yorum
mehmetcik gönderin şu persieyi millet süper yetenek eljif elmasın oynamasını takımı kurtarmasını istiyor
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Cenk Tosun'dan Casillas'a füze
Toplam 1
Yorum
denizgs okadar maç izliyorum böyle gol yiyen kaleci gömedim hemde CL seviyesinde. RM neden gönderdiği anlaşılıyor, 90 a doğru gitse anlarım.
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