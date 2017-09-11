 Sofuoğlu çok iddialı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Sofuoğlu çok iddialı

    Sofuoğlu çok iddialı
    Dünya Supersport Şampiyonası'nda, sakatlıklar ve puan kayıplarıyla başladığı sezonda liderle arasındaki puan farkını bire indiren milli motosikletçi , Portekiz etabını kazanarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Sofuoğlu "Kalan 4 yarışta bu performansı sürdürüp en zor şampiyonluğa ulaşacağım" dedi.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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