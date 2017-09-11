Sofuoğlu çok iddialı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda, sakatlıklar ve puan kayıplarıyla başladığı sezonda liderle arasındaki puan farkını bire indiren milli motosikletçi , Portekiz etabını kazanarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Sofuoğlu "Kalan 4 yarışta bu performansı sürdürüp en zor şampiyonluğa ulaşacağım" dedi.