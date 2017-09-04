Lewis Hamilton zirvede
2017 Formula 1 sezonunun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix’inde kazananı Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton oldu. Britanyalı yıldız, Monza’da elde ettiği zaferle pilotlar sıralamasında da ilk sıraya oturdu. Markalar sıralamasının birincisi Lewis Hamilton, diğer pilotu Valtteri Bottas’ın ikinci olmasıyla İtalya’da son 4 sezonda 3. kez duble yapmış oldu.
Mücadeleyi pit-stoplar dahil kontrolünde tutan Hamilton, 53 tur sonunda 25 puanın sahibi oldu. Bottas ise 4. cepten başladığı yarışta ilk turlarda ikinci sıraya kadar yükseldi. O andan sonra yerini kaybetmeyen Fin pilot, Monza'da ikinci oldu.
İtalya GP'isinde elde ettiği birincilikle Hamilton puanını 238'e yükseltti ve pilotlar sıralamasında zirveye yerleşti. Bottas ise 197 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Formula 1'de 2017 sezonunun 14. yarışı 17 Eylül 2017 tarihinde Singapur'da gerçekleştirilecek.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:35
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Mircea fiyasko!
Toplam 11
Yorum
necmettin Yabancı sayısını gündeme getirmek için özelliklemi getirildi. Zira GS ne zaman iyi bir kadro kursa ya sınırlandırıldı ya kaldırıldı
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Mircea fiyasko!
Toplam 11
Yorum
necmettin Luce ayarındaki hoca gideceği takımı incelemeden imza atmaz. Atıyorsa para ve rahatı içindir. Gelmeden yabancı sayısını bilmiyormuydu,
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 50
Yorum
fb mrt biz defans arayıp durduk hakan gibi adamın varken mehmetin yerine hakan defansı daha ii oynardı biz ne yaptık sattık hemen romanı satsaydı
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