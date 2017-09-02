Hamilton pole pozisyonunda başlayacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, etkili olan yağmur nedeniyle gecikmeli olarak tamamlandı.
Formula 1'de üç dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1.35.554'lük derecesiyle kariyerinin 69. pole pozisyonunu elde etti. Bu derecesiyle Büyük Britanyalı pilot, Formula 1'de en çok pole pozisyonu kazanan sürücü konumundaki efsane Alman sporcu Michael Schumacher'in rekorunu kırdı.
Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1.36.702'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı. Aynı takımdan Avustralyalı Daniel Ricciardo ise 1.36.841'lik zamanıyla yarınki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkını elde etti.
Yarın TSİ 15.00'te başlayacak İtalya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.35.554
2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.36.702
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.36.841
4. Lance Stroll (Williams-Mercedes) 1.37.032
5. Estaban Ocon (Force India) 1.37.719
6. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.37.833
7. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.37.987
8. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.38.064
9. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1.38.251
10. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) 1.39.157
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:14
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Türkiye bu iki yıldızı nasıl durduracak?
Toplam 2
Yorum
calbekemanci valla hocam biz 2 den 2 oynadık nasıl bilmem durdurursunuz anlamam o adamlar duracak
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Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 11
Yorum
PANİK TRANSFERİ PANİK TRANSFERİ yapılmamalı. Sonra bi çöp geliyor, yollamak için milyonlar döküyoruz. Baba kiralansın, seneye Asamoah'ı bonservissiz alırız.
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 3
Yorum
ozi bravo başkan
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