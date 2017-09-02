Formula 1'de sıradaki durak İtalya
Sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Lewis Hamilton, sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu kıracak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 3 Eylül Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Sezonun şu ana kadar koşulan 12 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya ve Belçika'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.
Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Hamilton, yarınki sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu geçecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 220 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 213
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 179
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 132
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 128
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 392
2. Ferrari - 348
3. Red Bull - 199
4. Force India - 103
5. Williams - 45
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:30
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Tek yol Florya
Toplam 7
Yorum
Dr.Alban Bi tane talibi çıkmaz mı bi oyuncunun. Sakın barça ya para vermeyin maaşı ödememek için bedava yollayacaklar zaten.
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İşte o sözün sırrı
Toplam 16
Yorum
FB BIRDE ORTA SAHA SOLA KOSTUMU AYAGININ DISIYLA ARADA TERS YONEDE DONMELI XAVI GIBI BU ORTA SAHADAN BIR CACIK OLMZ GUVEN YOK YETENEKSIZLER
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İşte o sözün sırrı
Toplam 16
Yorum
FB FB NIN IKI TANE HEM SAVUNMA HEMDE HUCUM YAPABILECEK ORTA SAHASI OLMALIKI KAPTIMI KOPSUN GITSIN YAV OZ MEH JOS KAPTIMI ADAM ARIYOR VERECEK
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