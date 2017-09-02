 Formula 1'de sıradaki durak İtalya – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Formula 1'de sıradaki durak İtalya

    Formula 1'de sıradaki durak İtalya

    Sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. , sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu kıracak.

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.

    İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 3 Eylül Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

    Sezonun şu ana kadar koşulan 12 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya ve Belçika'da Mercedes pilotu , Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

    Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Hamilton, yarınki sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu geçecek.

    Pilotlar ve takımlar klasmanı

    Formula 1'de İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    Pilotlar klasmanı:

    1. Sebastian Vettel (Almanya) - 220 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 213

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 179

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 132

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 128

    Takımlar klasmanı:

    1. Mercedes - 392

    2. Ferrari - 348

    3. Red Bull - 199

    4. Force India - 103

    5. Williams - 45

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:30
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