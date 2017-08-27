Lewis Hamilton'dan 5. galibiyet
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Belçika Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Formula 1 sezonunun 12. mücadelesi, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, "pole" pozisyonunda başladığı yarışı 1.24.42.820'lik derecesiyle sezonun 5. galibiyetini aldı. Kariyerinin 200. yarışına çıkan Hamilton, 58. kez birinciliğe ulaşmış oldu.
Hamilton'ın 2.358 saniye gerisinde Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ikinci, liderin 10.791 saniye arkasında Red Bull-TAG Heuer takımından Avustralyalı Daniel Ricciardo ise üçüncü sırayı elde etti.
Böylece puanını 213 yapan Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Vettel ile arasındaki farkı 7 puana düşürdü. İki pilotu, 179 puanla Mercedes'ten Fin sürücü Valtteri Bottas izledi.
Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si, 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Belçika Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
4. Kimi Raikkonen (Ferrari)
5. Valtteri Bottas (Mercedes)
6. Nico Hulkenberg (Renault)
7. Romain Grosjean (Haas Ferrari)
8. Felipe Massa (Williams Mercedes)
9. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)
10. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 220 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 213
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 179
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 132
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 128
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 392
2. Ferrari - 348
3. Red Bull - 199
4. Force India - 103
5. Williams - 45
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:31
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Fener'den Emre atağı
Toplam 18
Yorum
hakan al emreyi ala al kaçırma gelen yabancılarda van persie den öğrenmiştir yatarak para kazanmayı senede yatarak 5 milyon kazanıyor
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Fener çıkış arıyor
Toplam 20
Yorum
FB lige yeni çıkmış takım gibi Bu zamana kadar bütün transferler bitirilip takımda taşlar yerine oturmalıydı,artık deneme yanılma yoluyla takım kurup,puan kaybetmek olmaz
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Josef Ada'ya
Toplam 15
Yorum
hemen satın böyle bir teklif varsa hemen satın o paraya abubakırı alın orta sahayıda ekici-alper-guılonu yap solda valbueno-saga ıslayı arkasına şener
Lewis Hamilton'dan 5. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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