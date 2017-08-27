 Büyük Britanya'da kazanan Dovizioso – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Büyük Britanya'da kazanan

    Büyük Britanya'da kazanan Dovizioso

    Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea birinci oldu.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu 'de sezonun 12. ayağı, Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.

    Honda'dan Marc Marquez'in yarış dışı kaldığı mücadelede, Ducati takımının İtalyan pilotu , 40.45.496'lık derecesiyle bu sezon 4'üncü, MotoGP kariyerinin 6'ncı birinciliğini elde etti.

    Dovizioso'nun 0.114 saniye arkasında bitiş çizgisini geçen Movistar Yamaha ekibinden Maverick Vinales 2'nci, liderin 0.749 saniye gerisindeki Vinales'in takım arkadaşı Valentino Rossi ise 3'üncü oldu.

    Puanını 183'e çıkaran Dovizioso, liderlik koltuğuna otururken, Marquez 174 puanla ikinci sıraya geriledi. Bu iki ismi, 170 puanla Vinales izledi.

    Sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si 10 Eylül'de koşulacak.

    PİLOTLAR KLASMANI
    Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

    1. Andrea Dovizioso (İtalya) - 183 puan

    2. Marc Marquez (İspanya) - 174

    3. Maverick Vinales (İspanya) - 170

    4. Valentino Rossi (İtalya) - 157

    5. Dani Pedrosa (İspanya) - 148

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:13
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