Büyük Britanya'da kazanan Dovizioso
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 12. ayağı, Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.
Honda'dan Marc Marquez'in yarış dışı kaldığı mücadelede, Ducati takımının İtalyan pilotu Dovizioso, 40.45.496'lık derecesiyle bu sezon 4'üncü, MotoGP kariyerinin 6'ncı birinciliğini elde etti.
Dovizioso'nun 0.114 saniye arkasında bitiş çizgisini geçen Movistar Yamaha ekibinden Maverick Vinales 2'nci, liderin 0.749 saniye gerisindeki Vinales'in takım arkadaşı Valentino Rossi ise 3'üncü oldu.
Puanını 183'e çıkaran Dovizioso, liderlik koltuğuna otururken, Marquez 174 puanla ikinci sıraya geriledi. Bu iki ismi, 170 puanla Vinales izledi.
Sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si 10 Eylül'de koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Andrea Dovizioso (İtalya) - 183 puan
2. Marc Marquez (İspanya) - 174
3. Maverick Vinales (İspanya) - 170
4. Valentino Rossi (İtalya) - 157
5. Dani Pedrosa (İspanya) - 148
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:13
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Kaleye 17’lik Berke Özer
Toplam 17
Yorum
Recep Duymaç Genç kaleciyi alalım alalımda onu gerçek milli kaleci yapabilelim mutlaka şans verelim güvenelim oynatalım ama mutlaka oynatalım.
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 8
Yorum
karadeniz81 daha selçukta gitmeli yasınde böyle gol atacam diye pas vermess yurusun gitsin
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Fred bombası!
Toplam 25
Yorum
egge bekle bekle gerçek olur ::::))))))))
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