Raikkonen sözleşme yeniledi
Formula 1 takımlarından Ferrari, Fin sürücüsü Kimi Raikkonen'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini, 2018 yılının sonuna kadar uzattı.
Takımdan yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Raikkonen'in kontratının bir yıllığına yenilendiği ve Ferrari koltuğuna gelecek sezon da oturacağı belirtildi.
Formula 1 kariyerine 2001'de Sauber takımında adım atan Raikkonen, mücadele ettiği 264 yarışta 20'si birincilik olmak üzere 88 kez podyuma çıktı. 17 yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Fin pilot, kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2007 yılında Ferrari takımında elde etti.
"Ferrari'nin son dünya şampiyonu" unvanını taşıyan Raikkonen, 11 yarışın geride kaldığı ve takım arkadaşı Sebastian Vettel'in 202 puanla lider olduğu şampiyonada, 116 puanla 5. sırada yer alıyor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:41
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Emre Mor menajerini neden değiştirdi
Toplam 5
Yorum
gustave acaba? Türk takımlarına gelen gençlerin sonu hiç de o kadar parlak değil eğer iyi bir vizyonu yoksa
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Kocaman'ın 5 değişmezi
Toplam 6
Yorum
Rambo_37 Orta alanda tek on libero oynayıp yanında alper veya ekici oynarsa ileri çıkarsın. Dirara verilen 4.5m € ya yazık lens i alsaydın daha iyidi
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Savunma tamam
Toplam 13
Yorum
TANER Bence Hakan Balta hala oynar bu takımda..Hemde Serdar Aziz den daha iyi oynar...
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