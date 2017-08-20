Sofuoğlu, şampiyona liderinin ensesinde
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Almanya'da düzenlenen 8. ayak yarışında 2. oldu.
Almanya'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti'nde koşulan sezonun 8. yarışı, 19 tur üzerinden yapıldı.
Kallio takımından Niki Tuuli'nin 6 sıra geriden başlama cezası alması nedeniyle 4. cepten kalkan Kawasaki Puccetti'den Kenan Sofuoğlu, startta yerini korudu.
Şampiyona liderliği için çekiştiği GRT Yamaha'dan Lucas Mahias'ın 3. turda geçtiği Kenan, 9. turda 4'üncü, 6 tur kala 3'üncü, 3 tur kala ise 2. sıraya tırmandı. Kenan, sondan 2. turda da GRT Yamaha'dan Federico Caricasulo'yu geride bırakarak liderliği aldı.
Fakat Mahias, Kenan'ın atağı sonrası motosikletinin kontrolünü kaybeden takım arkadaşı Caricasulo'ya çarptı. Kaza sonrası kırmızı bayrak sallanarak yarış bitirildi.
Kurallar gereği, tamamlanmış turdaki klasman geçerli olduğu için 17. turu lider geçen Kallio takımından Sheridan Morais birinci, Kenan 2'nci, Mahias ise 3. oldu.
Bu sonuçla puanını 120'ye çıkaran Kenan, sürücüler klasmanı lideri Mahias ile arasındaki farkı bir puana indirdi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağı, 17 Eylül'de Portekiz'de düzenlenecek.
- Sürücüler klasmanı
Sezonun 8. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 121 puan
2. Kenan Sofuoğlu - 120
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 101
4. Jules Cluzel (Fransa) - 88
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 68
Kaynak: AA
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:04
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görmüyosan LENS tak negredo 31 - quaresma 33 - lens 29 - atiba 34 - pepe 34 - adriyano 32 gökan gönül 32 -tosiç 32 - babel 30 BİLMİYOSAN ÖĞREN DOĞRUSU BU CAHİL.
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Fernando herkesi büyüledi
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www 80 tanesi saga sola pas nasil istatistik bu?
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Güneş'ten Tolga Zengin'e: Hazır ol
Toplam 9
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Holigan Kardesim defansi gecemeyen uzaktan deviriyor bizi tolga uzaktan şutlarda daha iyi bence boykonun artik hayirdir size deme vaktidir
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