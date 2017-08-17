 Kenan kritik virajda! – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Kenan kritik virajda!

    Kenan kritik virajda!
    Supersport Şampiyonası son dört ayağından zaferle ayrılan , bu hafta sonu şampiyonluk yolunda kritik önemdeki Almanya yarışında boy gösterecek. Bir kez daha podyumun ilk sırasına çıkarak lider Mahias'ı geçmek isteyen Sofuoğlu, 2006, 2012 ve 2016 yıllarında Almanya'da birinci olmuştu.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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