Kenan kritik virajda!
Supersport Şampiyonası son dört ayağından zaferle ayrılan Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu şampiyonluk yolunda kritik önemdeki Almanya yarışında boy gösterecek. Bir kez daha podyumun ilk sırasına çıkarak lider Mahias'ı geçmek isteyen Sofuoğlu, 2006, 2012 ve 2016 yıllarında Almanya'da birinci olmuştu.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:44
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