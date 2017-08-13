Avusturya'da kazanan Dovizioso
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.
"Pole pozisyonu"ndaki Repsol Honda'dan Marc Marquez, startın ardından Ducati sürücülerine geçildi. Yarışı lider götüren Ducati'den Jorge Lorenzo, 12. turdaki hatası yüzünden hem Marquez hem de takım arkadaşı Andrea Dovizioso'nun arkasında kaldı.
Bu noktadan sonra diğer pilotlardan kopmaya başlayan Dovizioso ile Marquez arasında, son viraja kadar süren liderlik mücadelesini, Dovizioso kazandı. İtalyan pilot, 39.43.323'lük derecesiyle bu sezon 3'üncü, MotoGP kariyerinin 5. birinciliğini elde etti.
0.176 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Marquez 2'nci, 2.661 saniye gerisindeki bir diğer Repsol Honda pilotu Dani Pedrosa ise 3. oldu.
Puanını 158'e çıkaran Dovizioso, şampiyona lideri Marquez ile arasındaki farkı 16 puana indirdi. Bu iki ismi, 150 puanla Movistar Yamaha'dan Maverick Vinales izledi.
Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 27 Ağustos'ta koşulacak.
- Pilotlar klasmanı
Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Marc Marquez (İspanya) - 174 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 158
3. Maverick Vinales (İspanya) - 150
4. Valentino Rossi (İtalya) - 141
5. Dani Pedrosa (İspanya) - 139
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:23
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SOSYALbahçe
Toplam 93
Yorum
Kartaliçe Fenerin puan kaybetmesine sevinirim de şu durum kötü ya ne sanıyo bunlar kendini acaba fener buyuk camia farkinda degiller galiba
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Fenerbahçe'nin "10 numara" tercihi
Toplam 8
Yorum
mehmet sevillanın maçını seyrettim bu kadar hızlı top oynanırmı ne o öyle basket maçı gibi futbol dediğin attığı pas ya boşa ya da taca çıkacak
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Özlem bitecek
Toplam 54
Yorum
ömer te. Hep derim .sen bizim KOCAMAN FİYASKO muzsun.Göztepeyle oynuyosun 6 savunma oyuncusu var 11 de.pörse- ismaili sayma 2 oyuncun eksik ..9 kişi
Avusturya'da kazanan Dovizioso haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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