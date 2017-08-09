Toprak, Superbike'da yarışacak
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezondan itibaren Superbike'da yarışacak.
Red Bull sporcusu Toprak, gelecek sezon mücadele edeceği Superbike'da şampiyon olarak MotoGP'de yarışmak için önemli bir adım atmak istediğini vurguladı.
Bu sezon Kawasaki Puccetti takımıyla Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda mücadele eden genç sporcu, genel klasmanda 89 puanla ikinci sırada yer alıyor.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:06
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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