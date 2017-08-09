 Toprak, Superbike'da yarışacak – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Toprak, Superbike'da yarışacak

    Toprak, Superbike'da yarışacak

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezondan itibaren Superbike'da yarışacak.

    Red Bull sporcusu Toprak, gelecek sezon mücadele edeceği Superbike'da şampiyon olarak MotoGP'de yarışmak için önemli bir adım atmak istediğini vurguladı.

    Bu sezon Kawasaki Puccetti takımıyla Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda mücadele eden genç sporcu, genel klasmanda 89 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:06
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