MotoGP'de sıradaki durak Çekya
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 10. yarışı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Brno kentindeki 5,4 kilometrelik Monster Energy pistinde gerçekleştirilecek yarış, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.
MotoGP'de geride kalan 9 yarışın 6'sını İspanyol, 3'ünü ise İtalyan pilotlar kazandı. Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü ve dokuzuncu, Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı ve yedinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.
Sezonun ilk 9 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya) - 129 puan
2. Maverick Vinales (İspanya) - 124
3. Andrea Dovizioso (İtalya) - 123
4. Valentino Rossi (İtalya) - 119
5. Dani Pedrosa (İspanya) - 103
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:18
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 4
Yorum
Musti FENER KJAER'İN SATIŞINDAN SONRA EPEY Bİ GELİR ELDE ETTİ RAHAT OLUNUZ NOKTA TRANSFER GELECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM 10 MİLYON EURO YA FELAN
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Toplam 22
Yorum
AY YILDIZ. AZİZ YILDIRIM KADAR OLAMADINIZ KENDİ ÇIKARLARI UĞRUNA BUNLAR HER ŞEYİ SATAR ÖNCE ÜLKESİYMİŞ SONRA BJK.BİRAZ ZAMAN GEÇSİN DAHA NELE DUYULACAK
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Toplam 13
Yorum
mehmet özsoy tff den şenol güneş için 10 milyon isterkende böyle deseydin keşke milli takım düşmanı
MotoGP'de sıradaki durak Çekya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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