 Macaristan'da pole pozisyonu Vettel'in – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Macaristan'da pole pozisyonu Vettel'in

    Macaristan'da pole pozisyonu Vettel'in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Ferrari pilotu ilk sıradan başlayacak.

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı.

    Pilotlar klasmanındaki şampiyonluk mücadelesinde zirvede yer alan Alman pilot Vettel, 1.16.276'lık derecesiyle kariyerinin 48. pole pozisyonunu elde etti.

    Sıralama turlarını Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.16.444'lük süresiyle ikinci, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas 1.16.530'luk zamanlamasıyla üçüncü ve şampiyonada liderin bir puan gerisinde liderlik mücadelesi veren Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise 1.16.707'lik süresiyle 4. sırada bitirdi.

    Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Macaristan Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

    1. (Ferrari) 1.16.276

    2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.16.444

    3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.16.530

    4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.16.707

    5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.16.797

    6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.16.818

    7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.17.468

    8. Fernando Alonso (McLaren-Honda) 1.17.549

    9. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) 1.17.894

    10. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.18.912

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:43
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