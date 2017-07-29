Macaristan'da pole pozisyonu Vettel'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı.
Pilotlar klasmanındaki şampiyonluk mücadelesinde zirvede yer alan Alman pilot Vettel, 1.16.276'lık derecesiyle kariyerinin 48. pole pozisyonunu elde etti.
Sıralama turlarını Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.16.444'lük süresiyle ikinci, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas 1.16.530'luk zamanlamasıyla üçüncü ve şampiyonada liderin bir puan gerisinde liderlik mücadelesi veren Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise 1.16.707'lik süresiyle 4. sırada bitirdi.
Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Macaristan Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.16.276
2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.16.444
3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.16.530
4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.16.707
5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.16.797
6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.16.818
7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.17.468
8. Fernando Alonso (McLaren-Honda) 1.17.549
9. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) 1.17.894
10. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.18.912
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:43
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''Gollerime hazır olun''
Toplam 8
Yorum
SALİH BEKLİYORUZ.
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Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Toplam 21
Yorum
Sadık matur Bencede Fatih terim
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Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Toplam 21
Yorum
SALİH AÇIK SÖYLEMEK GEREKİR İSE FATIH HOCANIN MALİYETİNİN ÇOK ALTINA GELEBİLECEK OLAN LUÇESKU DAHA İYİ BİR TERCİH OLUR.
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