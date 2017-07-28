Sıradaki durak Macaristan
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 30 Temmuz Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Sezonun şu ana kadar koşulan 10 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya ve Büyük Britanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 177 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 176
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 154
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 117
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 98
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 330
2. Ferrari - 275
3. Red Bull - 174
4. Force India - 95
5. Williams - 41
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:00
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Beşiktaş sınıfta kaldı
Toplam 8
Yorum
eraycan savunmaya takviye 2 yabancı forvet taliscaya alternatif 10 numara babele ve törenin yerine alternatif yerli yabancı şart yetersiziz
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Fatih Terim Parkı'nın ismi değişiyor
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 nankör insanlar.bu adam türk tarihinin bidaha göremeyeceği başarılar kazandırdı itibar kazandırdı be.ben fenerli olarak haklının yanındayım
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Beşiktaş sınıfta kaldı
Toplam 8
Yorum
eraycan savunmaya takviye yapılmalı pepenin yükü azltılmalı tolganın yerine daha iyi kaleci alınabilirdi ne diye takımda hala boykoda var fazlalıkla
Sıradaki durak Macaristan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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