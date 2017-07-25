Adım adım zafere

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle ilk 3 yarışı kaçırdığı Dünya Supersport Şampiyonası’nda tarih yazmak için geri sayıma geçti.

Kenan Sofuoğlu, 5 kez şampiyonluğunu ilan ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda tarih yazmayı planlıyor. Sakatlığı nedeniyle ilk 3 yarışı kaçıran milli motosikletçi, eksi 75 puanla başladığı sezonda rakiplerinin kabusu oldu. Gelecek ay Almanya'daki yarışı kazanması halinde klasmanda ilk sırayı alacak olan Sofuoğlu, "Ufukta şampiyonluk gözüküyor" dedi.



TEK AMACIM ŞAMPİYONLUK

Tek amacının 6'ncı kez birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu kaydeden milli sporcu, "Şu anda liderle aramda sadece 5 puan kaldı. Aradaki puan farkını kapattık ve üst üste 4 yarış kazandık. Almanya'da kazanırsam kalan etaplarda yerimi koruyup, özel bir şampiyonluğa imza atmak istiyorum" diye konuştu.