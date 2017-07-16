 Pole Hamilton’ın – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Pole Hamilton’ın

    Pole Hamilton’ın
    Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. Hamilton, sıralama turlarında 1.26.600'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. 2.liği Kimi Raikkonen, 3. sırayı ise Sebastian Vettel aldı. Yarış bugün 15.00'te başlayacak.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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