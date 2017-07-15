Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Silverstone kasabası ile aynı adı taşıyan 5 bin 891 metrelik pistte 52 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı.

Pilotlar klasmanındaki şampiyonluk mücadelesinde ikinci sırada yer alan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, 1.26.600'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilot, bu başarısıyla eski yarışçı vatandaşı Jim Clark'ın bu pistte en çok sıralama turu kazanan sürücü (5) unvanına ortak oldu. Sıralama turları sırasında Haas takımının sürücüsü Romain Grosjean'i aracıyla engellediği iddiasıyla Hami·lton hakkında soruşturma da açıldı.

Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.27.147'lik süresiyle ikinci, takım arkadaşı pilotlar klasmanı lideri Alman Sebastian Vettel ise 1.27.356'lık zamanlamasıyla sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı.

Sırlama turlarını 1.27.376'lık derecesiyle dördüncü sırada tamamlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, vites kutusu değişikliğinden aldığı ceza nedeniyle yarınki yarışa 5 sıra arkadan başlama cezası aldı.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Büyük Britanya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.26.600

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.27.147

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.27.356

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.27.376

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.28.130

6. Nico Hulkenberg (Renault) 1.28.856

7. Sergio Perez (Force India) 1.28.902

8. Estaban Ocon (Force India) 1.29.074

9. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) 1.29.418

10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1.29.549