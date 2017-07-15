Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Formula 1'de Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, ülkesinde koşulacak sezonun 10. yarışına ilk sıradan başlayacak
Silverstone kasabası ile aynı adı taşıyan 5 bin 891 metrelik pistte 52 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı.
Pilotlar klasmanındaki şampiyonluk mücadelesinde ikinci sırada yer alan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, 1.26.600'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Büyük Britanyalı pilot, bu başarısıyla eski yarışçı vatandaşı Jim Clark'ın bu pistte en çok sıralama turu kazanan sürücü (5) unvanına ortak oldu. Sıralama turları sırasında Haas takımının sürücüsü Romain Grosjean'i aracıyla engellediği iddiasıyla Hami·lton hakkında soruşturma da açıldı.
Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.27.147'lik süresiyle ikinci, takım arkadaşı pilotlar klasmanı lideri Alman Sebastian Vettel ise 1.27.356'lık zamanlamasıyla sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı.
Sırlama turlarını 1.27.376'lık derecesiyle dördüncü sırada tamamlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, vites kutusu değişikliğinden aldığı ceza nedeniyle yarınki yarışa 5 sıra arkadan başlama cezası aldı.
Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Büyük Britanya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.26.600
2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.27.147
3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.27.356
4. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.27.376
5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.28.130
6. Nico Hulkenberg (Renault) 1.28.856
7. Sergio Perez (Force India) 1.28.902
8. Estaban Ocon (Force India) 1.29.074
9. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) 1.29.418
10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1.29.549
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:28
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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