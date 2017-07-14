Sıradaki durak Büyük Britanya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.
Büyük Britanya'nın Silverstone kasabası ile aynı adı taşıyan 5 bin 891 metrelik pistte 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 16 Temmuz Pazar günü aynı saatte koşulacak.
Sezonun şu ana kadar koşulan 9 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 171 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 151
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 136
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 107
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 83
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 287
2. Ferrari - 254
3. Red Bull - 152
4. Force India - 89
5. Williams - 40
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:23
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 68
Yorum
gökhangs tudor ve özbek utanmazları istifa wesley takıma tudor rezil ettin takımı siz o kadar gururlu insanlar olsaydınız şimdi istifa etmeniz lazım.
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 68
Yorum
evran ismail kardeşim yıldız alacağım diyorsun sen elindeki yıldızın değerine bilmiyosun, sen alsan alsan kocaman bir kuyruklu yalan yıldız alırsın
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Şok! Ekpe Udoh da gitti
Toplam 4
Yorum
zizou Valla sok degil sadece biz degil butun takimlar oyuncularini kaybediyor butun dunya abd nin taseronu euroleague de oyle.obra isini bilir.
Sıradaki durak Büyük Britanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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